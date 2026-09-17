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Россиянин помогал поставлять оружие для ВСУ через третьи страны

Россиянин помогал поставлять оружие для ВСУ через третьи страны

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ Правоохранители задержали в Московской области агента киевского режима, который помогал поставлять оружие для украинских боевиков через третьи страны.

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