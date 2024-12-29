Забавные новогодние украшения, что тоже хочется срочно всё украсить

Чтобы украсить дом к Новому году и Рождеству, можно действовать по старинке — нарядить ёлку шариками, развесить гирлянды и мишуру… Но многие решают в честь праздника проявить особую фантазию и придумать что-то действительно феерическое! .
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