Десант бросили под Херсоном – эвакуации нет. "Позор" авангарда ВСУ: "Элита" попала в ловушку в Волчанске – военкор

Военкор сообщил о "позоре" авангарда ВСУ, который был переброшен из Работино под Волчанск и практически сразу угодил в ловушку, что стало с "элитой"? Ситуация в Херсоне оказалась критической – десантников бросили и отказали в эвакуации, но новые части продолжают прибывать.