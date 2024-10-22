Представлен топ-3 электронных сервисов ФССП России, востребованных жителями Карелии

В преддверии профессионального праздника – Дня судебного пристава, в официальных группах УФССП России по Республике Карелия в социальных сетях проходит информационная акция, призванная рассказать о деятельности службы и ответить на самые популярные вопросы граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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