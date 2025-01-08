В Татарстане отметили Рождество Христово

Светлый праздник Рождество Христово отметили 7 января православные верующие. Рождество Христово — это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма, которые особенно нужны нам в столь непростое время, — подчеркнул в своем поздравлении Раис Республики Татарстан.
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