В Татарстане отметили Рождество Христово

Светлый праздник Рождество Христово отметили 7 января православные верующие. Рождество Христово — это торжество добра, веры, любви и жизненного оптимизма, которые особенно нужны нам в столь непростое время, — подчеркнул в своем поздравлении Раис Республики Татарстан.