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Белоруссия сделала платным ожидание въезда в КПП на границе

В Белоруссии изменили систему работы электронной очереди автомобилей в пунктах пропуска на границе. Теперь водители въезжающих в страну машин должны оплатить регистрацию в ней, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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