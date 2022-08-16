Белоруссия сделала платным ожидание въезда в КПП на границе

В Белоруссии изменили систему работы электронной очереди автомобилей в пунктах пропуска на границе. Теперь водители въезжающих в страну машин должны оплатить регистрацию в ней, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Белоруссии изменили систему работы электронной очереди автомобилей в пунктах пропуска на границе. Теперь водители въезжающих в страну машин должны оплатить регистрацию в ней, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Свежие комментарии