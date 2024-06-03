Зеленский заставляет ВСУ умирать под Харьковом и топит свою морскую пехоту: Карта специальной военной операции на Украине на 3 июня 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни украинское командование активизировало свои усилия на Харьковском направлении, отдав приказ подразделениям предпринять серию контратак.