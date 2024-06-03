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  • Eduard
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Зеленский заставляет ВСУ умирать под Харьковом и топит свою морскую пехоту: Карта специальной военной операции на Украине на 3 июня 2024 года

Зеленский заставляет ВСУ умирать под Харьковом и топит свою морскую пехоту: Карта специальной военной операции на Украине на 3 июня 2024 года

Зеленский заставляет ВСУ умирать под Харьковом и топит свою морскую пехоту: Карта специальной военной операции на Украине на 3 июня 2024 года Юлия СоколоваВ последние дни украинское командование активизировало свои усилия на Харьковском направлении, отдав приказ подразделениям предпринять серию контратак.

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