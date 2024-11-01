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Полковник ВС США в отставке заявил о контакте человечества с инопланетянами

Полковник ВС США в отставке заявил о контакте человечества с инопланетянами

Инопланетный разум существует и взаимодействует с людьми, живущими на Земле. Соответствующее заявление сделал 31 октября полковник армии США в отставке Карл Нелл на конференции Института новой парадигмы, сообщает Daily Star.

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ВД
Вовладар Даров
Мели Емеля,твоя неделя!
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