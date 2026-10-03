В Испании десятки тысяч человек вышли на протесты из-за жилищного кризиса

В Испании десятки тысяч человек вышли на массовые протесты из-за жилищного кризиса, пишет El Mundo. «Акции прошли в Мадриде и других городах на фоне высокой политической напряжённости, возникшей после того, как накануне парламент отклонил два правительственных декрета в сфере жилищной политики, предложенных кабинетом (премьер-министра Испании Педро.