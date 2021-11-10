В США забыли, но мы-то помним. Еще одно поражение Вашингтона от крошечной страны…

В Никарагуа прошли выборы, и в них вновь победил Даниэль Ортега. Этот человек с молодых ногтей боролся за независимость Никарагуа и против проамериканского правительства диктатора Самосы в рядах Сандинистского фронта национального освобождения.
В Никарагуа прошли выборы, и в них вновь победил Даниэль Ортега. Этот человек с молодых ногтей боролся за независимость Никарагуа и против проамериканского правительства диктатора Самосы в рядах Сандинистского фронта национального освобождения.
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