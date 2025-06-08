В России нашли новые цели для «Орешника», но не на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв, проживающий в Крыму, предложил в качестве симметричного ответа на атаки украинских беспилотников по российским стратегическим аэродромам нанести удар высокоточным оружием по базе подводных лодок Великобритании.
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