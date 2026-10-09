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Более 400 операций на сосудах выполнили с начала года в Люберецкой больнице

Более 400 операций на сосудах выполнили с начала года в Люберецкой больнице

С начала года специалисты сосудистого отделения Люберецкой больницы выполнили более 400 операций. Медики лечат заболевания артерий и вен, помогают предотвратить инсульты и сохранить конечности пациентам с тяжелыми нарушениями кровообращения.

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