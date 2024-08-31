МЧС: шесть человек пострадали во время жесткой посадки Ан-2 во Владикавказе

Во время жесткой посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии пострадали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС источник в единой дежурно-диспетчерской службе По словам источника, ранения получили два пилота, которые остались в сознании.
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