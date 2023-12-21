DM: Небольшой лишний вес в пожилом возрасте может защитить кости от переломов

По мнению специалистов из Британской ассоциации диетологов, наличие небольшого избыточного веса у людей старше 65 лет может оказаться полезным для укрепления костей и защиты от воздействия истощающих заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии