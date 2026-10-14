В Твери пройдёт праздник народной моды — презентация курса «Русский костюм». 18 октября в 14:00 на втором этаже Тверского краеведческого музея (головной музей ТГОМ) состоится презентация курса «Русский костюм» — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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