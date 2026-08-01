Армандо Мема: ЕС раскалывается из-за миграционного кризиса в Испании

Армандо Мема из партии "Альянс свободы" заявил о расколе ЕС из-за миграционного кризиса в Испании. Более 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту из Марокко, что вызвало критику стран ЕС и призыв к исключению Испании из Шенгенской зоны.