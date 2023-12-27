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Запад не поддерживает идею членства Украины в НАТО

Запад не поддерживает идею членства Украины в НАТО

Власти Украины получают негативные сигналы от своих партнеров относительно членства в НАТО. Экс-посол Украины Валерий Чалый заявил об этом в интервью украинскому телеканалу “Прямой”, опубликованном на YouTube.

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