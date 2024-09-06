Готовим мясо один раз, а потом просто меняем гарниры всю неделю

Совсем необязательно проводить на кухне каждый вечер, чтобы ставить на стол вкусный ужин. Гораздо удобнее будет приготовить томленое с луком мясо один раз в казане, а затем всю неделю просто подавать его с разными гарнирами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии