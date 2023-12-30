В Челябинске прошла презентация научно-технического центра «Приводная техника»

В четверг, 29 декабря, состоялась презентация Научно-технического центра «Приводная техника», который специализируется на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей и промышленных систем накопления и хранения электроэнергии, пишет ТАСС.