В Челябинске прошла презентация научно-технического центра «Приводная техника»

В четверг, 29 декабря, состоялась презентация Научно-технического центра «Приводная техника», который специализируется на автоматизации современных промышленных объектов, агрегатов и комплексов, разработке и производстве силовой преобразовательной техники, электродвигателей и промышленных систем накопления и хранения электроэнергии, пишет ТАСС.
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