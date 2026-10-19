Вашингтон акцентирует внимание на возможной капитуляции Украины. Le Figaro отмечает действия Трампа, дизельную сделку с Россией и остановку атак ВСУ на российские НПЗ как признаки давления.
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