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    Видимо Бог решил опять наказать зарвавшихся евреев. Что ж,  пусть получают, что заслужили. Только в России им  места нетОперация «Наводне...

Операция «Наводнение Аль-Акса», итоги первого дня

Операция «Наводнение Аль-Акса», итоги первого дня

Утром 7 октября организация "Катаиб Изз ад-Дин аль-Кассам" (боевое крыло движения ХАМАС) начала операцию "Наводнение Аль-Акса".

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Видимо Бог решил опять наказать зарвавшихся евреев. Что ж,  пусть получают, что заслужили. Только в России им  места нет
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1 час.
Анд
Понеслась п@зд@ по кочкам
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48 мин.
Юрий Золотарев
А шо? Этот говнюк из &quot;Маш. времени&quot; действительно слинял? Интересно - куда? Не в Россию ли? Нафик-нафик!! Пущай едет В/на УСраину.
Ответить
21 мин.

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