Утром 7 октября организация "Катаиб Изз ад-Дин аль-Кассам" (боевое крыло движения ХАМАС) начала операцию "Наводнение Аль-Акса".
Операция «Наводнение Аль-Акса», итоги первого дня
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Видимо Бог решил опять наказать зарвавшихся евреев. Что ж, пусть получают, что заслужили. Только в России им места нет
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1 час.
Анд
Понеслась п@зд@ по кочкам
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48 мин.
Юрий Золотарев
А шо? Этот говнюк из "Маш. времени" действительно слинял? Интересно - куда? Не в Россию ли? Нафик-нафик!! Пущай едет В/на УСраину.
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21 мин.
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