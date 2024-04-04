Учителям предложили доплачивать за общение с родителями учеников

Зачастую такое общение идет во внерабочее время Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову доплачивать учителям за общение с родителями в мессенджерах, сообщает РИА Новости.
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