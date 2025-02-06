Глава МО США Хегсет и президент Панамы Мулино обсудили охрану Панамского канала

Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе телефонного разговора обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, затронули вопрос охраны Панамского канала.
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