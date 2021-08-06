Великие тени истории

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Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Одной из главных финансовых проблем современного мира является привязка цен на энергоресурсы к доллару.

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grainvn
Сталин был нашим последним правителем, посвятившим свою жизнь и деятельность заботе о народе и стране.
Сергей Каверин
Все хорошо, вот только производства высокоточного станкостроения небыло, как и в 80-е годы станков с ЧПУ, все это закупалось на западе.

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