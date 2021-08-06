Денежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США

Великие тени историиБизнес и финансыДенежная реформа 1947 года: что Сталин сделал с долларом США Одной из главных финансовых проблем современного мира является привязка цен на энергоресурсы к доллару.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGgrainvnСталин был нашим последним правителем, посвятившим свою жизнь и деятельность заботе о народе и стране.СКСергей КаверинВсе хорошо, вот только производства высокоточного станкостроения небыло, как и в 80-е годы станков с ЧПУ, все это закупалось на западе.Комментировать
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