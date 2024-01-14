В Тамбовской области изъятие земли для нужд региона поручат одному из министерств

Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области планируют наделить правом изымать земельные участки для государственных нужд региона, если это необходимо для размещения капитальных объектов, строительство которых предусмотрено Областной адресной инвестиционной программой и реализуется министерством.