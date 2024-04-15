Россиянам хотят запретить сильно перерабатывать и "выполнять прихоти работодателей"

Депутаты Госдумы предложили нормировать ненормированный рабочий график В Госдуме предложили ограничить продолжительность ненормированной работы, поскольку сейчас закон никак не ограничивает сроки переработки, пишет "Парламентская газета".
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