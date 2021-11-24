Царьград

1 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Жалко на бандерщине  нет памятника Петру 1 где он отутюжил шведов Может они посмотрят где  лежат ихних предков  костиРусский хохот огл...
  • Александр Бабин
    Ну пора уже США очередь создавать из желающих лизнуть задницу америкосам.Русский хохот огл...
  • Александр Лагуткин
    Ничего серьезного бандеровцы зимой не предпримут, - жопа замерзнет.     А на каждый выстрел с той стороны, со стороны...Война начнётся в ...

Страсти по гребешку: Британия пытается напоследок "причесать" Евросоюз

Страсти по гребешку: Британия пытается напоследок "причесать" Евросоюз

Британия уплывает из Европы Уже более пяти лет прошло с момента громкого референдума, ознаменовавшего новый период в жизни европейского сообщества, однако страсти и конфликты не утихают, а лишь усиливаются и обостряются с каждым годом и месяцем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх