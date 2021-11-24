Страсти по гребешку: Британия пытается напоследок "причесать" Евросоюз

Британия уплывает из Европы Уже более пяти лет прошло с момента громкого референдума, ознаменовавшего новый период в жизни европейского сообщества, однако страсти и конфликты не утихают, а лишь усиливаются и обостряются с каждым годом и месяцем.
Британия уплывает из Европы Уже более пяти лет прошло с момента громкого референдума, ознаменовавшего новый период в жизни европейского сообщества, однако страсти и конфликты не утихают, а лишь усиливаются и обостряются с каждым годом и месяцем.
Свежие комментарии