Кольцевой резонатор в форме яйца увеличил размерность оптических систем

Разновидность кольцевого резонатора в форме яйца позволила физикам создать быстрый каскадный лазер. А его спектральные характеристики послужили основой для создания дополнительной частотной степени свободы.
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