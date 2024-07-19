На дороге к успеху: участницы конкурса «Росмолодежь. Гранты» рассказали, как получить миллион на реализацию своей идеи

Общий фонд выигранного молодыми петербуржцами грантового конкурса составил почти 10 миллионов рублей Совсем недавно в Петербурге подвели итоги очередного сезона грантового конкурса для молодежи «Росмолодежь.
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