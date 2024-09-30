В Челябинске стартовал основной этап строительства метротрама

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сентября, ФедералПресс. В Челябинске начался основной этап строительства метротрама. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на работы по сооружению котлована для старта первого тоннелепроходческого комплекса от остановочного пункта «Улица Овчинникова».
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