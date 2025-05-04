Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +19°, облачно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +16°, малооблачно• Алушта: +17°, малооблачно• Евпатория: +15°,облачно• Саки: +17°, малооблачно• Бахчисарай: +18°, пасмурно• Джанкой: +22°,облачно• Судак: +16°, малооблачно• Фе.
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