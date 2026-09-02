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Ульяновск өлкәсендә «Дуслар җыелган җирдә» йола бәйрәме узды

Ульяновск өлкәсендә «Дуслар җыелган җирдә» йола бәйрәме узды

Ульяновск өлкәсендәге Тимерьюл районының «Винновская роща» ял паркында «Дуслар җыелган җирдә» йола бәйрәме узды.

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