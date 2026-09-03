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Регионы России

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В Броварском районе Киевской области загорелся завод Coca-Cola

В Броварском районе Киевской области загорелся завод Coca-Cola

В Броварском районе Киевской области произошёл пожар на заводе Coca-Cola. Сообщение об этом появилось 3 сентября 2026 года, причиной возгорания стал мощный взрыв на территории предприятия.

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