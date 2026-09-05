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Регионы России

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Операторы БПЛА сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА сорвали переброску резервов ВСУ в Запорожской области

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» сорвали переброску резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

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