Елена Мельникова, МТС: «Когда мы говорим про эффективность рекламы, главный вопрос — насколько качественный инвентарь»

По ее словам, на рынке рекламы прослеживается огромный спрос на качественные площадкиТаргетированная реклама в популярном мессенджере: как это работает и при чем здесь Big Data? О преимуществах нового для российского рынка инструмента рассказала директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.