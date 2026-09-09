Средняя зарплата в Нижегородской области достигла 93 тысяч рублей

Нижегородстат представил статистику заработных плат в регионе за январь–март 2026 года. Средний доход жителей области достиг почти 93 тысяч рублей, при этом между отдельными территориями сохраняется заметная дифференциация.
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