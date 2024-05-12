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Пономарев об Акинфееве: «Ему давно пора уходить, 37 лет, чего себя мучить? Видно, что опаздывает на выходах. Тороп – находка для ЦСКА»

В 28-м туре Мир РПЛ армейцы на выезде победили «Зенит» (1:0). В воротах ЦСКА играл 20-летний Владислав Тороп.

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