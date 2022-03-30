Происшествия

10 подписчиков

В Югре полицейскими возбуждено уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранных граждан

В ходе проведения проверочных мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства сотрудники полиции УМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх