Генеральный директор Poolside заявил, что большинству компаний не следует строить базовые модели ИИ

Соучредитель и генеральный директор Poolside Джейсон Уорнер не стал скрывать своих слов: Он считает, что большинство компаний, стремящихся создать базовые модели ИИ, должны вместо этого сосредоточиться на создании приложений.
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