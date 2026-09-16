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Регионы России

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Икер Посо дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра в РПЛ

Икер Посо дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра в РПЛ

Согласно протоколу матча, Посо проявил «оскорбительное поведение в отношении ассистента главного судьи в подтрибунном помещении после окончания игры».

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