Мнение: Чьим интересам служит скандал вокруг судьи Рэдукану 

Письмо, подписанное главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, в котором раскрывается предполагаемая связь бывшего члена Комиссии по веттингу и преветтингу Татьяны Рэдукану со скандальным бизнесменом Вячеславом Платоном и адвокатом Аурелиу Коленко, вызывает ряд вопросов у депутата ПДС Василия Грэдинару.
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