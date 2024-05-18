Мнение: Чьим интересам служит скандал вокруг судьи Рэдукану 

Письмо, подписанное главой Антикоррупционной прокуратуры Вероникой Драгалин, в котором раскрывается предполагаемая связь бывшего члена Комиссии по веттингу и преветтингу Татьяны Рэдукану со скандальным бизнесменом Вячеславом Платоном и адвокатом Аурелиу Коленко, вызывает ряд вопросов у депутата ПДС Василия Грэдинару.