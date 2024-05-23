Председатель ПК ВСНП направил поздравительную телеграмму новому председателю Национального собрания Вьетнама

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи во вторник направил поздравительную телеграмму Чан Тхань Ману по случаю его избрания председателем Национального собрания Вьетнама.
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