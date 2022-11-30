Новый рейс запустят из Владивостока в столицу Монголии

Прямое международное авиасообщение в скором времени запустят из Владивостока в Улан-Батор. Запуск еженедельных рейсов запланирован с 22 декабря, полетную программу готовится выполнять монгольский авиаперевозчик Eznis Airways, сообщает PRIMPRESS.
Прямое международное авиасообщение в скором времени запустят из Владивостока в Улан-Батор. Запуск еженедельных рейсов запланирован с 22 декабря, полетную программу готовится выполнять монгольский авиаперевозчик Eznis Airways, сообщает PRIMPRESS.
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