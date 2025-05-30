Раскрыты условия для разблокировки YouTube в России

Политика как она есть

Видеоплатформа YouTube сможет вернуться к полноценной работе в России, если разберется с заброшенным оборудованием, оплатит штрафы и восстановит доступ к заблокированным без решения суда аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.