На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»

80 лет назад началась Восточно-Прусская операция Красной Армии. Армии Рокоссовского и Черняховского в жестоких боях прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши.
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