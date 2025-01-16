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Военное обозрение

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На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»

На Кёнигсберг! Штурм Восточно-Прусской «крепости»

80 лет назад началась Восточно-Прусская операция Красной Армии. Армии Рокоссовского и Черняховского в жестоких боях прорвали немецкую оборону, вышли к Балтийскому морю, заняв Восточную Пруссию и освободив северную часть Польши.

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