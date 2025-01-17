Деревни Смоленского района обеспечат ФАПами

Речь идет о населенных пунктах Замощье, Нивищи и Верховье Смоленский районный суд установил, что в деревнях Замощье, Нивищи и Верховье фельдшерско-акушерские пункты не работают, что является нарушением прав местных жителей.
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