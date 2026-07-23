Прибыль Nokia во II квартале 2026 года превзошла прогнозы

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia 23 июля 2026 года обнародовал финансовые результаты за второй квартал, зафиксировав существенный рост операционной прибыли вопреки общему замедлению на традиционном рынке мобильных сетей.
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