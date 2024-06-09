В Казахстане рассматривают вопрос о запрете гей-пропаганды

Запретить рекламу извращений попросили сами граждане республики.По информации Министерства культуры и информации Казахстана, власти республики намерены рассмотреть вопрос о запрете открытой и скрытой пропаганды нетрадиционных отношений среди населения.
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