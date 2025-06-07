Киев выпустил по ДНР около 20 боеприпасов — СЦКК

Около 20 различных боеприпасов выпустили вооруженные формирования Украины (ВФУ) по ДНР 6 июня, 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
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