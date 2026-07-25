В России разрабатывают производство топлива из ила

SOPA Images/Sipa USA/ТАSS Российские ученые представили новые технологии для нефтегазовой и энергетической отраслей: они разрабатывают производство топлива из иловых отложений и других отходов, создают цифровую модель для расчета обогрева нефтяного оборудования в Арктике, ищут способы получения компонентов жидкого горючего из растительной биомассы, а также работают над повышением эффективности сжигания альтернативного топлива.